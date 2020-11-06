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Kum zambağını koparana 73 bin 747 lira ceza

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi kum zambağı koruma izleme projesi etkinliği düzenlendi. Endemik ve nesli tehlike altında olan kum zambağını koparmanın cezası ise 2020 yılı için 73 bin 747 lira.

06.11.2020 10:26 - Son Güncelleme: 06.11.2020 10:27
Kum zambağını koparana 73 bin 747 lira ceza

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi kum zambağı koruma izleme projesi etkinliği düzenlendi.

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Kum zambağını koparana 73 bin 747 lira ceza

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Türkiye'de 18 çevre koruma alanı bulunduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de Göksu. Burada koruma ve izleme çalışmalarını yıllardır sürdürüyoruz. Caretta Carettalarla ilgili, kum zambağı ve diğer türlerle ilgili koruma ve izleme çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı içinde Göksu Deltası ve Kuş Cennetinin rehabilitasyonu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığımızdan bütçemiz çıktı. 3 milyon civarında. Alanın da koruma ve kullanma dengesini sağlayabilmek için gelecek nesillere temiz bir alan bırakmak için rehabilitasyonunu gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Kum zambağını koparana 73 bin 747 lira ceza

Bugün burada kum zambağının farkındalığını oluşturabilmek için sahada öğretmen ve öğrencilerle birlikte onlara türün yakından incelenmesi, sahada görülmesi için bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Kunt,

Kum zambağını koparana 73 bin 747 lira ceza

"Göksu Deltası, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin, ekolojik dengenin, kültür ve tabiat varlıklarının korunarak geliştirilmesi ve bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir.

Kum zambağını koparana 73 bin 747 lira ceza

226 kilometrekare alana sahip Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, kentsel yerleşim alanları ve tarım alanlarının yanı sıra, Akgöl ve Paradeniz başta olmak üzere çok sayıda göl, Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları ile birlikte deltayı kışlama ve kuluçka alanı olarak kullanan 300'ü aşkın kuş türü açısından önemli bir uluslararası Ramsar alanı, bulunmaktadır.

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