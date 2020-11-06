Kum zambağını koparana 73 bin 747 lira ceza

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Türkiye'de 18 çevre koruma alanı bulunduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de Göksu. Burada koruma ve izleme çalışmalarını yıllardır sürdürüyoruz. Caretta Carettalarla ilgili, kum zambağı ve diğer türlerle ilgili koruma ve izleme çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı içinde Göksu Deltası ve Kuş Cennetinin rehabilitasyonu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığımızdan bütçemiz çıktı. 3 milyon civarında. Alanın da koruma ve kullanma dengesini sağlayabilmek için gelecek nesillere temiz bir alan bırakmak için rehabilitasyonunu gerçekleştirmiş olacağız" dedi.