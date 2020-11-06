Kum zambağını koparana 73 bin 747 lira ceza
Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi kum zambağı koruma izleme projesi etkinliği düzenlendi. Endemik ve nesli tehlike altında olan kum zambağını koparmanın cezası ise 2020 yılı için 73 bin 747 lira.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Türkiye'de 18 çevre koruma alanı bulunduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de Göksu. Burada koruma ve izleme çalışmalarını yıllardır sürdürüyoruz. Caretta Carettalarla ilgili, kum zambağı ve diğer türlerle ilgili koruma ve izleme çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı içinde Göksu Deltası ve Kuş Cennetinin rehabilitasyonu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığımızdan bütçemiz çıktı. 3 milyon civarında. Alanın da koruma ve kullanma dengesini sağlayabilmek için gelecek nesillere temiz bir alan bırakmak için rehabilitasyonunu gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
226 kilometrekare alana sahip Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, kentsel yerleşim alanları ve tarım alanlarının yanı sıra, Akgöl ve Paradeniz başta olmak üzere çok sayıda göl, Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları ile birlikte deltayı kışlama ve kuluçka alanı olarak kullanan 300'ü aşkın kuş türü açısından önemli bir uluslararası Ramsar alanı, bulunmaktadır.