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İzmir Bornova'da orman yangını: O yol kapatıldı

Son dakika haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangın çıktı. Yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 16:36 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 17:01
İzmir Bornova’da orman yangını: O yol kapatıldı 1

İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangın çıktı.

İzmir Bornova’da orman yangını: O yol kapatıldı 2

Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Bornova'da orman yangını

İzmir Bornova’da orman yangını: O yol kapatıldı 3

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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