İzmir Bornova'da orman yangını: O yol kapatıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangın çıktı. Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Bornova'da orman yangını Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. HAVADAN KARADAN MÜDAHALE Alevlere 6 uçak ve 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibiyle de karadan müdahale ediliyor. İZMİR-MANİSA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI Yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.