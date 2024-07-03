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Denizli'de freni patlayan araba paramparça oldu!

Denizli'de freni patlayan otomobil, ağaçlara çarparak paramparça oldu. Otomobilin kopan motoru ve parçalarının yola saçıldığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:16 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:18
Denizli’de freni patlayan araba paramparça oldu! 1

Denizli'de freni patlayan otomobil, ağaçlara çarparak paramparça oldu.

Denizli’de freni patlayan araba paramparça oldu! 2

Kaza, sabah saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi.

Denizli’de freni patlayan araba paramparça oldu! 3

Edinilen bilgiye göre; Denizli-İzmir karayolunda seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, Hacieyüplü Kavşağı geçince, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

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