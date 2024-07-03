Denizli'de freni patlayan araba paramparça oldu!

Denizli 'de freni patlayan otomobil, ağaçlara çarparak paramparça oldu.

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Edinilen bilgiye göre; Denizli-İzmir karayolunda seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, Hacieyüplü Kavşağı geçince, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.