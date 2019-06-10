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İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş! İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu...

Euro 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı maç için ülkeye giden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, saatlerce havalimanında bekletilmesine tepkiler sürüyor. Türkiye diplomatik ilişkisinin olmadığı İzlanda'ya Norveç üzerinden nota verdi. İzlanda ile yaşanan Milli Takım krizi tepki çekerken bu ülkeye dair bilinmeyen mazimiz de ortaya çıktı. Meğer daha düne kadar İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş. Hayli küçük bir ülke olan İzlanda'da hayli ilginç yasaklar var. Başbakanları ise bir lezbiyen. Peki İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu kaç kişi?

10.06.2019 15:53 - Son Güncelleme: 10.06.2019 16:44
İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş! İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu...

İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu kaç kişi detaylar haberimizde. İzlanda ile olan mazimiz de bu olayla birlikte yeniden gündeme geldi. Meğer İzlandalıların, Türklere yönelik nefreti yeni değilmiş. İzlanda'da Türk öldürmek 1970'li yıllara kadar serbestti.

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İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş! İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu...

1627'de Türk öldürmek serbest bırakıldı

1627'de Murat Reis önderliğindeki Osmanlı donanması, yaklaşık 26 günde 400 civarında İzlandalıyı esir aldı.

İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş! İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu...

Grindavik, Austfiroir ve Vestmannaeyjar şehirlerinde gerçekleşen adam kaçırmalar nedeniyle 1627 yılında İzlanda'ya ayak basan Türk vatandaşlarının öldürülmesi serbest bırakıldı.

İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş! İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu...

İzlanda'da bu yasa nedeniyle şimdiye kadar hiçbir Türk vatandaşı öldürülmedi. Hatta bu yasa daha sonraki yıllarda unutuldu. Ta ki bir İzlandalı'nın yeniden bu yasayı gündeme getirmesine kadar.

İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş! İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu...

Türklerin öldürülmesine serbestlik tanıyan bu yasa 1970'lerde kaldırıldı. Ancak İzlanda'da bu üç şehirde hala Türkler zaman zaman "Tyrkjaranid" yani "İnsan çalan Türk" olarak anılabiliyor.

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