İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş! İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu...

Euro 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı maç için ülkeye giden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, saatlerce havalimanında bekletilmesine tepkiler sürüyor. Türkiye diplomatik ilişkisinin olmadığı İzlanda'ya Norveç üzerinden nota verdi. İzlanda ile yaşanan Milli Takım krizi tepki çekerken bu ülkeye dair bilinmeyen mazimiz de ortaya çıktı. Meğer daha düne kadar İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş. Hayli küçük bir ülke olan İzlanda'da hayli ilginç yasaklar var. Başbakanları ise bir lezbiyen. Peki İzlanda nerede yüzölçümü ne kadar nüfusu kaç kişi?

10.06.2019 15:53 - Son Güncelleme: 10.06.2019 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





