BİM'de cuma indirimleri belli oldu! 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü indirimleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak olan BİM'in bu yayınladığı katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. En dikkat çeken ürünlerden biri de elektrikli bisiklet. Peki, bu hafta BİM'de başka hangi ürünler olacak? İşte 14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...
14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Cuma günü sürprizleriyle gelen BİM'in yayınladığı katalogda birçok ürün bulunuyor. Elektrikli bisikletten derin dondurucuya, taşınabilir şarj aletinden badminton setine toplam 54 ürünün yer aldığı güncel ürünleri haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 HAZİRAN 2019)
Elektrikli Bisiklet
• 215 Watt Motor
• 25 km / h Maksimum Hız
• 35-55 km Maksimum Menzil
• Ehliyet ve plaka gerektirmez
• ~35 kuruşluk şarj ile ~55 km'ye kadar gidebilme
• Elektrik ve pedal ile kullanım imkanı
• Kolay çıkarılıp takılabilen, evde ve iş yerinde şarj edilebilir akü
• Uzun ömürlü 4 adet 12 V 14 Ah VRLA jel akü
• 4 kademe akü seviye göstergesi
• Ön led farlar
• Kapaklı ön sepet
• 55 kg ağırlığında kompakt yapı
• 14-2,50 ölçüsünde patlamaya karşı dayanıklı dubleks lastikler
• Arka lastik patlasa dahi taşımaya olanak sağlayan tekerlekli alaşım orta ayak
• Önde yetişkin koltuğu, arkada sırtlıklı çocuk koltuğu