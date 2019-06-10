İki yüzlü insanın hikayesi kan donduruyor! Herkes korkup kaçıyordu...

Kimilerinin soylu kimilerinin ise sıradan bir köylü olarak lanse ettiği Edward Mordake'nin 19 yy'da İngiltere'de yaşadığı söyleniyor. Onu diğer insanlardan ayıran şey ise "İki yüzlü olmasıydı". Bu iki yüzlülük karakteristik bir sorun değildi üstelik. Edward'ın gerçekten önde ve arkada olmak üzere iki adet yüzü vardı.