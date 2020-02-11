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İvriz Baraj Gölü'nde kahreden görüntü! 12 flamingo telef oldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 12 flamingonun, çetin kış şartlarında öldüğü bildirildi. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, "Şimdiye kadar böylesi bir toplu ölüm ne duyduk ne de gördük. Bu kuşların ölüm sebebini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri belirleyecek." dedi.

11.02.2020 10:13 - Son Güncelleme: 11.02.2020 10:14
İvriz Baraj Gölü'nde kahreden görüntü! 12 flamingo telef oldu

Havaların aşırı soğuk gitmesi sebebiyle bulundukları alanlardan Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'ne sığınan flamingolar, ağır kış koşulları karşısında hayata tutunmaya çalışıyor.

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İvriz Baraj Gölü'nde kahreden görüntü! 12 flamingo telef oldu

Sert kış şartlarında zorlanan yaklaşık 300 kadar flamingodan hasta, zayıf veya sakat oldukları tahmin edilen 12 flamingo telef oldu.

İvriz Baraj Gölü'nde kahreden görüntü! 12 flamingo telef oldu

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamda, ilçede gece eksi 17 dereceye kadar düşen hava koşullarında yaklaşık 300 flamingonun İvriz Baraj Gölü'nde konakladığını söyledi.

İvriz Baraj Gölü'nde kahreden görüntü! 12 flamingo telef oldu

Flamingoların ilçenin simgesi haline geldiğini anlatan Bakkal, şöyle konuştu:

İvriz Baraj Gölü'nde kahreden görüntü! 12 flamingo telef oldu

"Geçtiğimiz gün İvriz Barajı'nda 300 kadar flamingodan maalesef 12'sini telef olmuş halde göl kenarında bulduk. Şimdiye kadar böylesi bir toplu ölüm ne duyduk ne de gördük. Bu kuşların ölüm sebebini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri belirleyecek. Tahminime göre, açlık sebebiyle zayıf düşen hayvanlar soğuk kış şartlarına dayanamadı. Geri kalan flamingoların havalar ısınıncaya kadar da burada zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışacaklarını ve ilk fırsatta beslenebilecekleri alanlara göçeceklerini tahmin ediyorum.''

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