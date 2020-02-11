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5. yılında unutulmadı: Bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan cinayeti hafızalarda (Özgecan Aslan kimdir?)

Özgecan Aslan Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste tecavüz girişimine direndiği için vahşice öldürülmüştü. Özgecan Aslan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe, Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Aralık'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca tecavüz ve diğer suçlardan da minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken'e 27, arkadaşı Fatih Gökçe'ye 24 yıl hapis cezası verilmişti. Öldürüldüğünde henüz 19 yaşında olan Özgecan Aslan, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sembol isimlerinden biri haline geldi. Bugün Özgecan Aslan'ın ölümünün 5.yılı. Genç kızın ailesi, onu düşünmeden bir an bile geçmediğini söylüyor. Öte yandan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Özgecan için duygulandıran bir paylaşım yaptı. Özgecan Aslan kimdir? Neler yaşandı? İşte detaylar...

11.02.2020 11:42 - Son Güncelleme: 11.02.2020 11:55
5. yılında unutulmadı: Bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan cinayeti hafızalarda Özgecan Aslan kimdir?

5 YILDIR DİNMEYEN ACI

Özgecan Aslan, 22 Ekim 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir üniversitede Psikoloji bölümünde eğitim görüyordu. Söz konusu üniversitesinde burslu olarak okuyordu.

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5. yılında unutulmadı: Bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan cinayeti hafızalarda Özgecan Aslan kimdir?

ÖZGECAN ASLAN NASIL ÖLDÜ?

11 Şubat 2015 tarihinde Özgecan Aslan, okuldan çıktıktan sonra Tarsus'ta arkadaşlarıyla birlikte bir alışveriş merkezindeydi ve eve gitmek üzere arkadaşlarından ayrıldı. Böylelikle şehirlerarası sefer yapan bir minibüse bindi.

5. yılında unutulmadı: Bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan cinayeti hafızalarda Özgecan Aslan kimdir?

O andan sonra Aslan'dan haber alamayan ailesi polise ihbarda bulundu. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Özgecan'ı arayan jandarma ekiplerinin, yol soran bir minibüsten şüphelenmesi sonucu olay aydınlanmaya başladı.

5. yılında unutulmadı: Bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan cinayeti hafızalarda Özgecan Aslan kimdir?

Şüpheler üzerine minibüs jandarma tarafından aranır ve araçta kan izlerine rastlanır. Araçtaki kişiler yakalansa da sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında araçta bulunan şapkanın Aslan'a ait olduğu tespit edildi, minibüs yeniden incelemeye alındı. Yeniden sorguya alınan Suphi Altındöken, babası ve arkadaşı cinayeti itiraf etti.

5. yılında unutulmadı: Bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan cinayeti hafızalarda Özgecan Aslan kimdir?

Suphi Altındöken ile babası Tarsus'ta kuyumculuk ile ilgilenmiş ancak sonrasında iflas etmeleri üzerine baba ve oğul minibüs şoförü olarak çalışmaya başladı.

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