5. yılında unutulmadı: Bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan cinayeti hafızalarda (Özgecan Aslan kimdir?)

Şüpheler üzerine minibüs jandarma tarafından aranır ve araçta kan izlerine rastlanır. Araçtaki kişiler yakalansa da sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında araçta bulunan şapkanın Aslan'a ait olduğu tespit edildi, minibüs yeniden incelemeye alındı. Yeniden sorguya alınan Suphi Altındöken, babası ve arkadaşı cinayeti itiraf etti.