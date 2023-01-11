"2714 yılından geldim" dedi 2023 yılı kehanetlerini bir bir dizdi: "Bilmeniz gereken çok şey var o tarihte..." Bir zaman yolcusu daha!
Gün geçmiyor ki yeni bir zaman yolcusu daha sosyal medyada kehanetlerini açıklamasın. Daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Aery Yormany adlı bir Tiktok kullanıcısı zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Zaman yolcusunun son paylaşımı yine binlerce beğeni alırken yeni tartışmalar yarattı. İşte o zaman yolcusunun 2023 yılı kehanetleri.
11.01.2023 10:43 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:13
Daha önce mutlaka zaman yolcusu olduğunu iddia edilen pek çok kişiye dair haberler okumuşsunuzdur. Pek çoğu da iyi haberler vermiyorlar. İşte onlardan biri daha.
2714 yılından zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi yakın gelecekte dünyayı büyük felaketlerin beklediğini söyledi. Daily Star'ın haberine göre; @esthetictimewarper kullanıcı adı altında TikTok'ta paylaşımlar yapan Aery Yormany, yaklaşan küresel olaylarla ilgili kehanetleri paylaştığı için 1,2 milyon takipçiye ulaştı.
Aery, 'Birçoğunuz hala benim gerçek zaman yolcusu olduğuma inanmıyor, bu yüzden 2023'teki bu beş tarihi hatırlayın' diyerek kehanetlerini sıraladı.