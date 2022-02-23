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O Ses Türkiye yarışmacısı Talha Burak Karayılan'a silahlı saldırı! Sürüne sürüne dükkana girdi

Son dakika haberi... Bir dönem O Ses Türkiye isimli yarışmaya da katılan Talha Burak Karayılan'a silahlı saldırı düzenlendi. Okmeydanı'nda bir tamirci önünde oturduğu sırada motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce vurulan Karayılan, sürünerek dükkana girdi. Çevredekiler yaralı gencin yardımına koşarken, polis ise saldırganların peşine düştü. İşte dehşet anları...

23.02.2022 11:51 - Son Güncelleme: 23.02.2022 12:01
O Ses Türkiye yarışmacısı Talha Burak Karayılan’a silahlı saldırı! Sürüne sürüne dükkana girdi

İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı'nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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O Ses Türkiye yarışmacısı Talha Burak Karayılan’a silahlı saldırı! Sürüne sürüne dükkana girdi

Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

O Ses Türkiye yarışmacısı Talha Burak Karayılan’a silahlı saldırı! Sürüne sürüne dükkana girdi

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı.

O Ses Türkiye yarışmacısı Talha Burak Karayılan’a silahlı saldırı! Sürüne sürüne dükkana girdi

SÜRÜNEREK DÜKKANA GİRİP YARDIM BEKLEDİ
Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi.

O Ses Türkiye yarışmacısı Talha Burak Karayılan’a silahlı saldırı! Sürüne sürüne dükkana girdi

Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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