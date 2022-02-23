O Ses Türkiye yarışmacısı Talha Burak Karayılan'a silahlı saldırı! Sürüne sürüne dükkana girdi
Son dakika haberi... Bir dönem O Ses Türkiye isimli yarışmaya da katılan Talha Burak Karayılan'a silahlı saldırı düzenlendi. Okmeydanı'nda bir tamirci önünde oturduğu sırada motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce vurulan Karayılan, sürünerek dükkana girdi. Çevredekiler yaralı gencin yardımına koşarken, polis ise saldırganların peşine düştü. İşte dehşet anları...
23.02.2022 11:51 - Son Güncelleme: 23.02.2022 12:01
İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı'nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı.