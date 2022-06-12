Vav TV İzle
Haberler Yaşam Türkiye'nin illerinin adı nereden geliyor? 81 ilin isim hikayesi! Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Türkiye'nin illerinin adı nereden geliyor? 81 ilin isim hikayesi! Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini biliyor musunuz? Ya da isimlerin hikayesini hiç düşündünüz mü? Hepsinin birbirinden ilginç anlamları var. Fakat aralarında bir tanesi var ki, adının nereden geldiği bilinmiyor! İşte şehirlerin isimleri...

12.06.2022 09:10 - Son Güncelleme: 12.06.2022 09:10
Türkiye’nin illerinin adı nereden geliyor? 81 ilin isim hikayesi! Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Herkes kendi şehrinin isminin anlamının nereden geldiğini merak eder. İşte illerin isimlerinin anlamları...

ANKARA: İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamına gelen"Aguirada'dan türemiştir. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "Kıvrıntı", anlamına gelen ankaba'dan veya Latince'den çengel anlamına gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi anlamına gelir." Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin illerinin adı nereden geliyor? 81 ilin isim hikayesi! Öğrenince çok şaşıracaksınız...

ADIYAMAN: Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.

Türkiye’nin illerinin adı nereden geliyor? 81 ilin isim hikayesi! Öğrenince çok şaşıracaksınız...

AFYONKARAHİSAR: Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.

Türkiye’nin illerinin adı nereden geliyor? 81 ilin isim hikayesi! Öğrenince çok şaşıracaksınız...

BALIKESİR: Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio'dan türediği sanılmaktadır. Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir. Çünkü Kesir Arapça'da çok anlamına gelmektedir.

Türkiye’nin illerinin adı nereden geliyor? 81 ilin isim hikayesi! Öğrenince çok şaşıracaksınız...

AMASYA: Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen "Amasesia" ismini verdi.

SON DAKİKA