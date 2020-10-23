İtalya'da doğan yeşil tüylü köpek görenleri şaşırttı
İtalya'nın Sardunya adasında bir çiftlikte son derece eşsiz bir olay meydana geldi. 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yavrularından biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.
23.10.2020 09:10
- Son Güncelleme: 23.10.2020 09:10
İtalya'nın Sardunya adasında bir çiftlikte son derece eşsiz bir olay meydana geldi. 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yavrularından biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.
'Fıstık' adı verilen köpeğin sağlık durumu, beyaz tüylü 7 kardeşiyle birlikte çok iyi.
Köpeklerin sahibi Cristian Mallocci, diğer 7 yavruyu sahiplendireceklerini ancak Fıstık ismini verdikleri yavruyu kendilerinin sahiplendiğini açıkladı.
KÖPEKLER NEDEN YEŞİL DOĞAR?
Yeşil tüylü köpek yavruları inanılmaz derecede nadir görülen bir durumdur. Renklendirme, köpeklerin plasentasında bulunan Biliverdin adlı bir safra pigmentinden gelir.
Yavru doğarken Biliverdin yerinden çıkar ve anne rahmindeki yavruları çevreleyen amniyotik sıvıyla karışır.