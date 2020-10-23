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İtalya'da doğan yeşil tüylü köpek görenleri şaşırttı

İtalya'nın Sardunya adasında bir çiftlikte son derece eşsiz bir olay meydana geldi. 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yavrularından biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.

23.10.2020 09:10 - Son Güncelleme: 23.10.2020 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





