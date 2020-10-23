Doğu Karadeniz'de fındık ağaçlarını kurutan kahverengi kokarca böceğine damacanalı önlem

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılara yönelik başlatılan mücadele devam ediyor. Bölgede bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü de tehdit oluşturuyor. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği saptanan ve günde 30 kilometre yol kat eden böcek türü, suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünün kurumasına neden oluyor. Fındığın kökünü 20 günde kuruttuğu belirtilen istilacı böceğe karşı biyolojik mücadele başlatıldı.