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Filmdeki sahne bir anda gerçek oldu! Evdeki televizyonun içinden çıkıp...

Dünyanın en bilindik korku filmlerinin başında Halka geliyor. Korku filmi severler için Halka serisi efsaneler arasında yer alıyor. Lanetli bir video kasedin insanlara musallat olması ile başlayan korku filminde, Samara adı verilen karakter televizyonun içinden çıkarak insanlara korku salıyor. Halka'nın bu unutulmayan sahnesi gerçek oldu! Son zamanlarda gelişen teknolojinin geldiği nokta görenleri şaşırttı.

23.10.2020 06:49 - Son Güncelleme:
Filmdeki sahne bir anda gerçek oldu! Evdeki televizyonun içinden çıkıp...

Oturup televizyon seyrediyorsunuz; ancak korkulan oluyor ve o geliyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Filmdeki sahne bir anda gerçek oldu! Evdeki televizyonun içinden çıkıp...

Televizyon önce karıncalanıyor.

Filmdeki sahne bir anda gerçek oldu! Evdeki televizyonun içinden çıkıp...

Ardından Halka filmindeki meşhur sahne beliriyor.

Filmdeki sahne bir anda gerçek oldu! Evdeki televizyonun içinden çıkıp...

Sonrasında ise 'o' kuyunun tepesinde görülüyor.

Filmdeki sahne bir anda gerçek oldu! Evdeki televizyonun içinden çıkıp...

Adım adım kuyudan çıkıyor.

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