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Filmdeki sahne bir anda gerçek oldu! Evdeki televizyonun içinden çıkıp...

Dünyanın en bilindik korku filmlerinin başında Halka geliyor. Korku filmi severler için Halka serisi efsaneler arasında yer alıyor. Lanetli bir video kasedin insanlara musallat olması ile başlayan korku filminde, Samara adı verilen karakter televizyonun içinden çıkarak insanlara korku salıyor. Halka'nın bu unutulmayan sahnesi gerçek oldu! Son zamanlarda gelişen teknolojinin geldiği nokta görenleri şaşırttı.

23.10.2020 06:49 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





