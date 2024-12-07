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İsviçreli iş insanına Beşiktaş'ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un evine demir parmaklıklara tırmanarak giren bir şüpheli, camı kırarak girdiği dairenin kasasındaki toplam değeri 3 buçuk milyon lira olan ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kameralarından adım adım takip edilen şüpheli Şili uyruklu Franco Antonio Escobar, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalandı. Hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 13:23
İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

İstanbul Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un evine demir parmaklıklara tırmanarak giren şüpheli tutuklandı.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

Olay 13 Kasım günü saat 20.30 sıralarında Kuruçeşme'de meydana geldi. İstanbul'da yaşayan İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork, ailesiyle birlikte dışarı çıktı.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

TIRMANARAK GİRDİ

Bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

54 KAMERADAN 32 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İETT otobüsüne bindiğini tespit etti.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

ŞÜPHELİ ESCOBAR YAKALANDI

Toplam 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü mercek altına alana ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J.(28) olduğunu tespit etti. Belirlenen otele giden ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada, İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları, büyük tornavida, 2 çift inşaat eldiveni, akbil ve sırt çantası ele geçirildi.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar

İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork

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