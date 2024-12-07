İsviçreli iş insanına Beşiktaş’ta şok! Parmaklıklara tırmanarak eve giren hırsız 3.5 milyonluk ziynet eşyasını çaldı!

Bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı.

Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.