9 Aralık 2024 Trendyol Mega Çeyiz kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL ve YEDEK isim listesi...
9 Aralık 2024 tarihli Trendyol Mega Çeyiz kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Karaca - Çaysever Robotea Pro 4 In 1 Konuşan Cam Çay Makinesi, Emsan - Arya Düdüklü Tencere 4+6 lt 2'li Set, Karaca - Square Bone Flava 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı, Karaca Defne Biogranit V2 7 Parça Tencere Seti, Karaca Home - Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 06:59Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 07:20