Buket buket evimize getiriyorduk meğer zehirliymiş! Duyunca çok şaşıracağınız 4 tehlikeli bitki

Bitki dünyası harikulade bir zenginliğe sahip. Fakat bazı bitkiler göründükleri kadar masum değil! Tüketildiğinde ya da koklandığında ciddi yan etkilere sahip bitkiler merak ediliyor. İşte, merak edilen o liste...
AT KESTANESİ
Osmanlı döneminde karın ağrısı çeken atlara yedirildiği bilinen at kestanesi özünde insanlar için tehlikelidir. Tüketimi oldukça riskli olan at kestanesi dikkatli toplanmalıdır.
ORMAN SARMAŞIĞI
Bu bitki park ve bahçelerin peyzajında sıklıkla tercih edilir fakat orman sarmaşığının meyveleri zehirlidir. Kesinlikle tüketilmemesi gerekmektedir.
NERGİS
Nergisin özellikle soğan kısmının zehirli olduğu ve tüketilmemesi gerektiği bilinmektedir. Ancak henüz nergis zehirlenmesi nedeniyle herhangi bir ölüm kayıtlara geçmemiştir.