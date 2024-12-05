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Buket buket evimize getiriyorduk meğer zehirliymiş! Duyunca çok şaşıracağınız 4 tehlikeli bitki

Doğanın güzellikleri bazen gizlediği tehlikelerle insanı şaşırtabilir. Türkiye, endemik bitki türleri açısından oldukça zengin bir coğrafya olsa da bazı bitkiler göründükleri kadar masum olmayabiliyor. İşte, buket buket eve getirdiğimiz ama aslında tehlikeli olan 5 bitki...

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 17:25 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 17:25
Buket buket evimize getiriyorduk meğer zehirliymiş! Duyunca çok şaşıracağınız 4 tehlikeli bitki

Bitki dünyası harikulade bir zenginliğe sahip. Fakat bazı bitkiler göründükleri kadar masum değil! Tüketildiğinde ya da koklandığında ciddi yan etkilere sahip bitkiler merak ediliyor. İşte, merak edilen o liste...

Buket buket evimize getiriyorduk meğer zehirliymiş! Duyunca çok şaşıracağınız 4 tehlikeli bitki

AT KESTANESİ

Osmanlı döneminde karın ağrısı çeken atlara yedirildiği bilinen at kestanesi özünde insanlar için tehlikelidir. Tüketimi oldukça riskli olan at kestanesi dikkatli toplanmalıdır.

Buket buket evimize getiriyorduk meğer zehirliymiş! Duyunca çok şaşıracağınız 4 tehlikeli bitki

ORMAN SARMAŞIĞI

Bu bitki park ve bahçelerin peyzajında sıklıkla tercih edilir fakat orman sarmaşığının meyveleri zehirlidir. Kesinlikle tüketilmemesi gerekmektedir.

Buket buket evimize getiriyorduk meğer zehirliymiş! Duyunca çok şaşıracağınız 4 tehlikeli bitki

NERGİS

Nergisin özellikle soğan kısmının zehirli olduğu ve tüketilmemesi gerektiği bilinmektedir. Ancak henüz nergis zehirlenmesi nedeniyle herhangi bir ölüm kayıtlara geçmemiştir.

Buket buket evimize getiriyorduk meğer zehirliymiş! Duyunca çok şaşıracağınız 4 tehlikeli bitki

ZAKKUM

Zehirli içeriğiyle bilinen zakkumun yapraklarının tüketilmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Zehirlenmenin başladığını gösteren ilk semptom ise kalp ritim bozukluğudur.

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