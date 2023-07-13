İstinye Park AVM'de kan donduran olay! Temizlik personeli adam kendisini çamaşır ipiyle astı
İstanbul Sarıyer'deki İstinye Park AVM'de kan donduran bir olay yaşandı. AVM'de çalışan 52 yaşındaki temizlik personeli adam, kendini çamaşır ipiyle boruya astı. Evli ve 1 çocuk babası olan adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
13.07.2023 10:17 - Son Güncelleme: 13.07.2023 10:17
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evli ve 1 çocuk babası olan 52 yaşındaki Ahmet Bekkaya'nın vardiyaya gelmediğini fark eden kadın şefi M.İ. temizlik odasına gitti.
Daha sonra Bekkaya'nın cansız bedeni cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.