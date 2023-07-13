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İstinye Park AVM'de kan donduran olay! Temizlik personeli adam kendisini çamaşır ipiyle astı

İstanbul Sarıyer'deki İstinye Park AVM'de kan donduran bir olay yaşandı. AVM'de çalışan 52 yaşındaki temizlik personeli adam, kendini çamaşır ipiyle boruya astı. Evli ve 1 çocuk babası olan adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
13.07.2023 10:17 - Son Güncelleme: 13.07.2023 10:17
İstinye Park AVM’de kan donduran olay! Temizlik personeli adam kendisini çamaşır ipiyle astı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evli ve 1 çocuk babası olan 52 yaşındaki Ahmet Bekkaya'nın vardiyaya gelmediğini fark eden kadın şefi M.İ. temizlik odasına gitti.

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İstinye Park AVM’de kan donduran olay! Temizlik personeli adam kendisini çamaşır ipiyle astı

Odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan kadın, Bekkaya'nın çamaşır ipiyle boruya asılı halde hareketsiz durduğunu gördü.

İstinye Park AVM’de kan donduran olay! Temizlik personeli adam kendisini çamaşır ipiyle astı

Bunun üzerine kadın AVM yönetimine bilgi verdi. AVM'nin doktorlarının yaptığı kontrollerde, Bekkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstinye Park AVM’de kan donduran olay! Temizlik personeli adam kendisini çamaşır ipiyle astı

ÇAMAŞIR İPİYLE BORUYA ASILMIŞ HALDE BULUNDU
Olayın ardından ihbar üzerine AVM'ye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tetkikler sonrasında olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı.

İstinye Park AVM’de kan donduran olay! Temizlik personeli adam kendisini çamaşır ipiyle astı

Daha sonra Bekkaya'nın cansız bedeni cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İstinye Park AVM’de kan donduran olay! Temizlik personeli adam kendisini çamaşır ipiyle astı

Öte yandan Bekkaya'nın son olarak sabah saatlerinde iş arkadaşı S.K. ile görüştüğü ve temizlik odasına girip bir daha çıkmadığı tespit edildi.

İstinye Park AVM’de kan donduran olay! Temizlik personeli adam kendisini çamaşır ipiyle astı

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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