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İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

İstiklal Caddesi'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir iş adamının yukarıdan saçtığı parayı vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarıştı.

01.08.2019 19:42 - Son Güncelleme: 01.08.2019 20:04
İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

İstiklal Caddesi'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. İstanbul'umuz için ne yapabilirsin?' gibi.

İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Bunun araştırmasına girdim ben de. Sihirbaz arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanına getirdiği illüzyonistle işe koyuldu.

İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralıklara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra İş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illlüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er liralar attı.

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İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralıklara çevirerek herkesi şaşırttı.

İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

İş adamının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.

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