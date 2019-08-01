İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
İstiklal Caddesi'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir iş adamının yukarıdan saçtığı parayı vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarıştı.
01.08.2019 19:42
- Son Güncelleme: 01.08.2019 20:04
Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralıklara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra İş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illlüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er liralar attı.
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