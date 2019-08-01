2 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: Elektronik ve tekstil ürünleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog
2 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Sürprizlerle dolu birçok ürünün yer aldığı katalogda elektronik, züccaciye ve teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. BİM tarafından salı ve cuma günleri yayınlanan indirimlerin listesini haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 2 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
01.08.2019 17:47
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