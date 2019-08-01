Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boylarının dağılımı...
Binlerce yıldır dünyanın birçok bölgesine yaptığı fetihlerle yayılan Türk ırkı geniş bir coğrafyada bulunmaktadır. Türkler kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Hangi Türk boyunun hangi ilde olduğu bu nedenle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boyları...
Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri
1-KAYI Kayıhan
Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı)
- Amasya Kayı (Balakayı)
- Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı )
- Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı
- Ankara-Güdül Kayısopran
- Bolu-Gerede Kayı
- Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı )
- Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi
- Çankırı-Kargın Gölezkayı
- Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - Kayı
- Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir)
- Çankırı-Orta Kayıören
- Çankırı-Orta Çaparkayı
- Çankırı-Şabanözü Kayı
- Çorum-Merkez Kayı
- Çorum-İskilip Kayı
- Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy )
- Denizli-Merkez Kayı (Selmik)
- Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik)
- Diyarbakır-Dicle Kayı
- Erzincan- Refaiye-Akarsu Kayı
- Eskişehir-Çifteler Kayı
- Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan)
- Giresun-Bulancak Kayı
- Isparta (Merkez) Kayı
- Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " Kayıköy
- Kastamonu-Daday Aşağıkayı
- Kastamonu-Tosya Yukarıkayı -" Kayıcılar
- Konya-Bozkır-Belören Kayı
- Kütahya-Emet Kayı
- Kütahya-Tavşanlı Kayı
- Nevşehir-Hacıbektaş Kayı
- Niğde-Bor Kayı ( Hedil )
- Mardin-İdil-Haberli Kayı
- Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı
- Tekirdağ ( Merkez )