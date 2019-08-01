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Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boylarının dağılımı...

Binlerce yıldır dünyanın birçok bölgesine yaptığı fetihlerle yayılan Türk ırkı geniş bir coğrafyada bulunmaktadır. Türkler kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Hangi Türk boyunun hangi ilde olduğu bu nedenle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boyları...

01.08.2019 21:45 - Son Güncelleme: 02.08.2019 00:00
Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklıyerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor.

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.

Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

HANGİ İL HANGİ BOYDAN GELİYOR?

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.

İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar;

Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu

Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri

1-KAYI Kayıhan

Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı)

- Amasya Kayı (Balakayı)

- Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı )

- Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı

- Ankara-Güdül Kayısopran

- Bolu-Gerede Kayı

- Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı )

- Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi

- Çankırı-Kargın Gölezkayı

- Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - Kayı

- Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir)

- Çankırı-Orta Kayıören

- Çankırı-Orta Çaparkayı

- Çankırı-Şabanözü Kayı

- Çorum-Merkez Kayı

- Çorum-İskilip Kayı

- Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy )

- Denizli-Merkez Kayı (Selmik)

- Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik)

- Diyarbakır-Dicle Kayı

Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

- Erzincan- Refaiye-Akarsu Kayı

- Eskişehir-Çifteler Kayı

- Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan)

- Giresun-Bulancak Kayı

- Isparta (Merkez) Kayı

- Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " Kayıköy

- Kastamonu-Daday Aşağıkayı

- Kastamonu-Tosya Yukarıkayı -" Kayıcılar

- Konya-Bozkır-Belören Kayı

- Kütahya-Emet Kayı

- Kütahya-Tavşanlı Kayı

- Nevşehir-Hacıbektaş Kayı

- Niğde-Bor Kayı ( Hedil )

- Mardin-İdil-Haberli Kayı

- Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı

- Tekirdağ ( Merkez )

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