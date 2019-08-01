Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boylarının dağılımı...

Binlerce yıldır dünyanın birçok bölgesine yaptığı fetihlerle yayılan Türk ırkı geniş bir coğrafyada bulunmaktadır. Türkler kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Hangi Türk boyunun hangi ilde olduğu bu nedenle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boyları...

01.08.2019 21:45 - Son Güncelleme: 02.08.2019 00:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





