9 ilde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! 9 ilde sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. 9 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. Suriye üzerinden toş taşımını gelirken, bazı iller için sağanak yağış uyarsı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. Suriye üzerinden toz taşınımı gelirken, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Suriye kaynaklı yurda giriş yapan toz taşınımı pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenirken, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi..
DİKKAT! ÇAMUR YAĞACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.