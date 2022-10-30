9 ilde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! 9 ilde sarı kodlu uyarı

DİKKAT! ÇAMUR YAĞACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.