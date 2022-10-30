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9 ilde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! 9 ilde sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. 9 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. Suriye üzerinden toş taşımını gelirken, bazı iller için sağanak yağış uyarsı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

30.10.2022 22:39 - Son Güncelleme: 30.10.2022 22:39
9 ilde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! 9 ilde sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. Suriye üzerinden toz taşınımı gelirken, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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9 ilde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! 9 ilde sarı kodlu uyarı

Suriye kaynaklı yurda giriş yapan toz taşınımı pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenirken, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi..

9 ilde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! 9 ilde sarı kodlu uyarı

DİKKAT! ÇAMUR YAĞACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 ilde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! 9 ilde sarı kodlu uyarı

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda salı gününden itibaren bazı bölgelerde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı görüldü.

9 ilde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! 9 ilde sarı kodlu uyarı

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Yayınlanan raporda yeni hafta için plan yapanlar için de uyarı geldi. Pazartesi ve salı günü birçok ilde havanın sağanak yağışlı olacağı bazı illerde ise güneşin etkili olacağı açıklandı.

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