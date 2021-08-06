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Erzincan-Erzurum kara yolunda feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı...

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir bebek yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İşte haberin detayları...

06.08.2021 05:12 - Son Güncelleme: 06.08.2021 05:19
Erzincan-Erzurum kara yolunda feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı...

Muhammet Sefa Aksakal (29) yönetimindeki 34 FMY 39 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı kavşağı mevkisinde Recai Tok (39) idaresindeki UL TC 2429 yabancı plakalı araçla çarpıştı.

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Erzincan-Erzurum kara yolunda feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı...

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Aksakal idaresindeki araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

Erzincan-Erzurum kara yolunda feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı...

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Erzincan-Erzurum kara yolunda feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı...

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için itfaiye ve AFAD'dan yardım istedi.

Erzincan-Erzurum kara yolunda feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı...

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılan her iki sürücü ile Makbule Özge Aksakal (29), Beril Aksakal (1), Bekir Asaf (7), Asel (4) ve Sümeyra Arasoğlu (33) ile Hanım Balaban (55) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.