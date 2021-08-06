Erzincan-Erzurum kara yolunda feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı...
Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir bebek yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İşte haberin detayları...
06.08.2021 05:12
- Son Güncelleme: 06.08.2021 05:19
Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılan her iki sürücü ile Makbule Özge Aksakal (29), Beril Aksakal (1), Bekir Asaf (7), Asel (4) ve Sümeyra Arasoğlu (33) ile Hanım Balaban (55) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.