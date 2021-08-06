Erzincan-Erzurum kara yolunda feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı...

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılan her iki sürücü ile Makbule Özge Aksakal (29), Beril Aksakal (1), Bekir Asaf (7), Asel (4) ve Sümeyra Arasoğlu (33) ile Hanım Balaban (55) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.