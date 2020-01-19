İşte Türkçedeki en az bilinen 50 kelime! Bu kelimeler Türkçe’de unutulmaya yüz tuttu!

Çul yürüten, merdümgiriz ya da fıcıtmak... Bu kelimelere hepimiz yabancıyız ama hepsi Türkçe. Bu kelimeler sizler için bir anlam ifade ediyor mu? Dünya tarihinin en köklü dillerinden olan Türkçede, bazı kelimeler unutulmaya yüz tuttu. 78 bin ana kelimenin bulunduğu Türkçede, insanların büyük kısmı günlük yaşamında sadece 400 kelime kullanıyor. Sizler için muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik. İşte Türkçe'de unutulmaya yüz tutmuş kelimeler…

19.01.2020 09:13 - Son Güncelleme: 19.01.2020 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





