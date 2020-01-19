Günlük burç yorumları – 19 Ocak 2020 Pazar

YENGEÇ:

Ay, sizin gibi su gurubu olan Akrep'te ilerlerken, iç disiplininiz mükemmel ilerliyor ve duygularınıza daha mantıklı ve sıkı bir şekilde sarılıyorsunuz. Kararlı bir şeklide aktivitelerinizi sürdüreceksiniz. Çocukları olan Başaklar , onların duygusal problemleri ile ilgilenmek zorunda kalabilirler. Bugün biraz temponuz yoğun ilerleyecek



