Günlük burç yorumları – 19 Ocak 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Ocak Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. Toplumda ön plana çıkaracak işler planlayabiliyorsunuz. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız. Patron ve üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeme geliyor.
BOĞA:
Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, ilişkinize duygusal anlamda çok şey yüklüyorsunuz. Partnerinizin sizden beklentileri karşısında bazı çıkmazlara girebilirsiniz. İş konusunda mantıklı davranarak beklentilerinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Bugün karamsar düşünerek olayların yönünü saptırmamalısınız.
İKİZLER:
Bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Çevrenizdeki kişiler, sizin gerçek düşüncelerinizi tahmin etmekte güçlük çekebilirler. Bugün araştırmacı yönünüzü kullanarak, bazı olayları kısa sürede çözeceksiniz. Gizli düşünmenin avantajlarını görecek ve yaratıcılığınızı daha rahat ortaya koyacaksınız. Bazen konuşmak size çok şey kaybettiriyor.
YENGEÇ:
Ay, sizin gibi su gurubu olan Akrep'te ilerlerken, iç disiplininiz mükemmel ilerliyor ve duygularınıza daha mantıklı ve sıkı bir şekilde sarılıyorsunuz. Kararlı bir şeklide aktivitelerinizi sürdüreceksiniz. Çocukları olan Başaklar , onların duygusal problemleri ile ilgilenmek zorunda kalabilirler. Bugün biraz temponuz yoğun ilerleyecek
ASLAN:
Yönetici ruhunuzu ön plana çıkaracaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Bugün, dengelerinizi yitirmeden politik tavırlarınızla durumu idare etmeyi başaracaksınız.