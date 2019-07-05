İşte Türkçede yazımı en çok karıştırılan kelimeler! Hangi kelime nasıl yazılır?

Orjinal mi orijinal mi? Herkes mi, herkez mi? Peki ya, birçok ayrı mı yazılır bitişik mi? Türkçede ses yakınlığı nedeniyle birbirine karıştırılan birçok kelime bulunuyor. Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimeleri yazıya dökerken çoğunlukla hatalar yapabiliyoruz. Peki yazımı en çok karıştırılan kelimeler hangileri? Hangi kelime nasıl yazılır? İşte Türkçede yazımı en çok karıştırılan 20 kelime...

05.07.2019 07:27 - Son Güncelleme: 05.07.2019 07:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





