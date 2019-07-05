İşte Türkçede yazımı en çok karıştırılan kelimeler! Hangi kelime nasıl yazılır?
Orjinal mi orijinal mi? Herkes mi, herkez mi? Peki ya, birçok ayrı mı yazılır bitişik mi? Türkçede ses yakınlığı nedeniyle birbirine karıştırılan birçok kelime bulunuyor. Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimeleri yazıya dökerken çoğunlukla hatalar yapabiliyoruz. Peki yazımı en çok karıştırılan kelimeler hangileri? Hangi kelime nasıl yazılır? İşte Türkçede yazımı en çok karıştırılan 20 kelime...
Birçoğumuz günlük hayatta takılmadan kullandığımız kelimeleri yazıya dökerken sorun yaşayabiliyoruz. Öyle kelimeler var ki doğru ses yakınlığı sebebiyle çoğunlukla birbiri ile karıştırılabiliyor. Peki hangi kelimenin doğru yazımı nasıl? Sıkça yanlış kullandığımız kelimeler aslında nasıl yazılır? İşte Türkçede yazımı en çok karıştırılan kelimeler ve doğru kullanımları...