Günlük burç yorumları – 5 Haziran 2019 Cuma

İKİZLER:

Partnerinizle konuşurken dürüst olduğunuz taktirde her zaman kazanırsınız kırıcı olmamak önemli olacak. Bugün sizin için aşk odaklı olabilir. İçinizin bir yerlerinde sürekli olarak, bir türlü gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi hayata bağlıyor. Fakat, içinde bulunduğunuz gerçek şartları da unutmayın Cesaret ve ataklığınızla grup sporlarında aranılan kişisiniz. Bu nedenle de, ufak tefek kazalar eksik olmuyor.