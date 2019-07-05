Günlük burç yorumları – 5 Haziran 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Haziran Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İç dünyanızı sakinleştirmek için aktif bir çaba harcayabilirsiniz. İyi yönlerinizi mutlaka kendinize hatırlatarak yapabilirlik çıtanızı daha da yükseltin.Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gelirlerinizi arttırmak için, girişimci ruhunuz kullanmalısınız. Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bugün sınırlarınızın ötesinde bir çalışma örneği vereceksiniz. Güvenli yaşamaya özen gösteriyorsunuz.
BOĞA:
Duygusal olarak hüzün ya da melankoli getiren konular zihininizde canlanabilir. Bu konuları aşmanın ve unutmanın en kolay yolu affedicilik olacaktır. Bugün, kaşı cins üzerinde yoğun duygular besleyebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile ortak ve olumlu bir performans içindesiniz. Onun sizin üzerinizdeki etkilerini inkar etmek istemiyorsunuz. Sınırlarınızın üstünde sorumluluk alıyor ve sonra da kapasitenizin üstünde çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün.
İKİZLER:
Partnerinizle konuşurken dürüst olduğunuz taktirde her zaman kazanırsınız kırıcı olmamak önemli olacak. Bugün sizin için aşk odaklı olabilir. İçinizin bir yerlerinde sürekli olarak, bir türlü gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi hayata bağlıyor. Fakat, içinde bulunduğunuz gerçek şartları da unutmayın Cesaret ve ataklığınızla grup sporlarında aranılan kişisiniz. Bu nedenle de, ufak tefek kazalar eksik olmuyor.
YENGEÇ:
Sevdiğiniz kişi ile yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Kırıcı olup üzülmemek için olgun tavır benimsemekte fayda var. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Girdiğiniz topluluklarda aykırı hareket etmek istemiyorsunuz fakat bulunduğunuz şartlar dikkat çekmenize neden olacak. Olayları küçük iddialaşmaların ötesine taşımamalısınız. Ani gelişecek duygusal olaylara karşı kendinizi hazırlamalısınız.
ASLAN:
Kendinizi dar boğazda hissederek rahatsız olabilirsiniz. Yapmaya zorunlu olduğunuz bazı işler üzerinize yük bindirebilir, gergin hissedebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlamadan yumuşak geçişler yapabilirsiniz. İstediğiniz performansı sergileyebileceksiniz. Disiplinsizlikten nefret ediyorsunuz. Çevrenizdeki her şey belli bir düzen içinde olmalı. Kargaşa, iş motivasyonunuzu azaltıyor. Mükemmeliyetçi olduğunuzu artık herkes öylesine kanıksamış ki, onlarda hata yapmaktan adeta korkuyorlar