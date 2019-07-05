Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın oynadığı 'Üç Kağıtçı' filmindeki bu hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
Türk sinema ve televizyon tarihine Yeşilçam filmleriyle damga vuran usta oyuncu Kemal Sunal'ın bir filminde gözden kaçan hata 'pes' dedirtti. Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra fark edilen hatalar görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın rol aldığı ve diğer Yeşilçam filmlerinde gözlerden kaçan hatalar tek tek deşifre edildi. İşte Yeşilçam'daki Kemal Sunal filminde ve diğer filmlerde yer alan hatalar...
Yeşilçam'a damga vuran filmlerden birisi de 1977 yapımı İbo ile Güllüşah. Yine Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı bir film. Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan filmdeki hatalar yıllar sonra fark edildi.
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.