Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın oynadığı 'Üç Kağıtçı' filmindeki bu hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Türk sinema ve televizyon tarihine Yeşilçam filmleriyle damga vuran usta oyuncu Kemal Sunal'ın bir filminde gözden kaçan hata 'pes' dedirtti. Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra fark edilen hatalar görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın rol aldığı ve diğer Yeşilçam filmlerinde gözlerden kaçan hatalar tek tek deşifre edildi. İşte Yeşilçam'daki Kemal Sunal filminde ve diğer filmlerde yer alan hatalar...

05.07.2019 04:49 - Son Güncelleme: 05.07.2019 04:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





