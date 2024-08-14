İşte sitelerin en büyük 10 derdi! Fahiş aidattan otopark sorununa ek bütçeden "mafyatik" yöneticilere... Kendi CİMER'lerini kurdular

Sitelerde oturan vatandaşlar çeşitli sorunlarla boğuşuyor. Kira kadar aidattan ek bütçe talebine otopark ve asansör krizinden "mafyatik" yöneticilere kadar birçok problem site sakinlerini huzursuz ediyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), üç bakanlığın desteğiyle özel bir iletişim hattı oluşturdu. Şikayetlerin toplandığı özel iletişim hattına aidatlar, hizmet alınan firmaların faturalarındaki usulsüzlükler ve site yöneticilerinin ek bütçe talepleri damga vurdu. İşte sitelerin en büyük 10 derdi...