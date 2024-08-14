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İşte sitelerin en büyük 10 derdi! Fahiş aidattan otopark sorununa ek bütçeden "mafyatik" yöneticilere... Kendi CİMER'lerini kurdular

Sitelerde oturan vatandaşlar çeşitli sorunlarla boğuşuyor. Kira kadar aidattan ek bütçe talebine otopark ve asansör krizinden "mafyatik" yöneticilere kadar birçok problem site sakinlerini huzursuz ediyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), üç bakanlığın desteğiyle özel bir iletişim hattı oluşturdu. Şikayetlerin toplandığı özel iletişim hattına aidatlar, hizmet alınan firmaların faturalarındaki usulsüzlükler ve site yöneticilerinin ek bütçe talepleri damga vurdu. İşte sitelerin en büyük 10 derdi...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 09:29 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 09:29
İşte sitelerin en büyük 10 derdi! Fahiş aidattan otopark sorununa ek bütçeden mafyatik yöneticilere... Kendi CİMER’lerini kurdular 1

Sitelerde oturan vatandaşlar çeşitli sorunlarla boğuşuyor. Kira kadar aidattan ek bütçe talebine otopark ve asansör krizinden "mafyatik" yöneticilere kadar birçok problem site sakinlerini huzursuz ediyor.

İşte sitelerin en büyük 10 derdi! Fahiş aidattan otopark sorununa ek bütçeden mafyatik yöneticilere... Kendi CİMER’lerini kurdular 2

Bu krizlere çözüm üretmek isteyen Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), üç bakanlığın desteğiyle özel bir iletişim hattı oluşturdu. Bu hat, özellikle "mafyatik" site yöneticilerini hedef alarak fahiş aidatlar ve usulsüzlükler konusundaki şikâyetleri topluyor. Özellikle İstanbul'un Tuzla ilçesi, bu konuların öne çıktığı bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor.

İşte sitelerin en büyük 10 derdi! Fahiş aidattan otopark sorununa ek bütçeden mafyatik yöneticilere... Kendi CİMER’lerini kurdular 3

SENETLE BORÇLANMA

TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı şunları söyledi:

"Derneğimize kat malikleri tarafından iletilen şikâyetlerin başında fahiş aidat avansları, hizmet alınan firmaların faturalarındaki usulsüzlükler ve site yöneticilerinin ek bütçe toplama talepleri geliyor. Özellikle Tuzla'da, senetlerle site yönetimlerini borçlandıran firmalar hakkında şikâyetler alıyoruz.

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