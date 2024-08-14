Alanya'da safari aracı faciası: Babanın çabası yetmedi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı faciası yaşandı. Freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne hayatını kaybederken 1 yaşındaki kızı ise yaralandı. Aracı durdurmaya çalışan baba Emre Alıcı'nın mücadelesi ve aracın uçurumu yuvarlanma anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne Esma Alıcı hayatını kaybederken 1 yaşındaki kızı ise yaralandı.
Kaza, 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı (31) ve 1 yaşındaki kızları F. E. A. ile birlikte gezinti yapmak için evinde çıkarak 07 AYK 819 plakalı safari araçlarına bindi.
İddiaya göre, aracın çalışmaması üzerine Emre Alıcı kontrol amaçlı araçtan indiği sırada el freni boşalan cip bir anda hareket etmeye başladı. Emre Alıcı'nın hareket halindeki cipi durdurma çabaları sonuç vermezken cip önce duvara çarptı, oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlandı.