Alanya'da safari aracı faciası: Babanın çabası yetmedi!

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Kaza, 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı (31) ve 1 yaşındaki kızları F. E. A. ile birlikte gezinti yapmak için evinde çıkarak 07 AYK 819 plakalı safari araçlarına bindi.