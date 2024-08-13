İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi

Sarayburnu sahiline plaj şemsiyeleriyle gelenler hem denize girdi hem semaverlerinde demlediği çayı içti.

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Caddebostan sahili de haftanın ikinci iş gününde denize girenlere ev sahipliği yaptı.

Millet bahçeleri ve parklar öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kalırken, bazı kişiler gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.