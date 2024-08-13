İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahil ve parklara akın etti. Vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinledi. Caddebostan sahili, Millet bahçeleri, Eminönü, Sarayburnu sahilleri bunalmış havadan kaçan vatandaşlara ev sahipliği yaptı.
Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, serinlemek isteyenler denizde yüzerken, bazıları da parklardaki ağaç gölgelerine sığındı.
Sarayburnu sahiline plaj şemsiyeleriyle gelenler hem denize girdi hem semaverlerinde demlediği çayı içti.
Caddebostan sahili de haftanın ikinci iş gününde denize girenlere ev sahipliği yaptı.
Millet bahçeleri ve parklar öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kalırken, bazı kişiler gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.