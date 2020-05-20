RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Yaşam İşte şeytanın en sevdiği 36 kişi! Kibirli zenginler, cimriler...

İşte şeytanın en sevdiği 36 kişi! Kibirli zenginler, cimriler...

Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, farkında olmasa da şeytana dost olan kişileri sıraladı. İşte şeytanın en çok sevdiği kişiler ve özellikleri...

20.05.2020 16:15 - Son Güncelleme: 20.05.2020 16:15
İşte şeytanın en sevdiği 36 kişi! Kibirli zenginler, cimriler...

Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. Bunlardan olmamak lazım. Aşağıda sayacağım özelliklerden biri bizde varsa bir an tövbe edip bu halden sıyrılalım. O halde soralım şeytan kimleri sever.

Şeytanın sevdiklerinin listesi şöyledir:

1- Zalim idareciler

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte şeytanın en sevdiği 36 kişi! Kibirli zenginler, cimriler...

2- İhanet eden, halkı aldatan tüccarlar

İşte şeytanın en sevdiği 36 kişi! Kibirli zenginler, cimriler...

3- Kibirli zenginler

İşte şeytanın en sevdiği 36 kişi! Kibirli zenginler, cimriler...

4- Zina ve fuhuş yapanlar

İşte şeytanın en sevdiği 36 kişi! Kibirli zenginler, cimriler...

5- Bol bol yalan yere yemin edenler

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...
Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...