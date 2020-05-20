İşte şeytanın en sevdiği 36 kişi! Kibirli zenginler, cimriler...

Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. Bunlardan olmamak lazım. Aşağıda sayacağım özelliklerden biri bizde varsa bir an tövbe edip bu halden sıyrılalım. O halde soralım şeytan kimleri sever.

Şeytanın sevdiklerinin listesi şöyledir:

1- Zalim idareciler