Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...
Tüm dünyayı kana bulayan, tarihin gördüğü en vahşi yapılanmalarından biri olan Naziler'e öncülük eden Adolf Hitler'in, 1945'teki ölümü bir yalan mıydı? Adolf Hitler, Güney Amerika'ya mı kaçtı? Belki de tarihin en çok merak edilen sorularından biridir Adolf Hitler'in akıbeti. 2.Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Nazi liderinin 30 Nisan 1945'te Berlin'deki yer altı sığınağı Führerbunker'de kendini vurarak intihar ettiği resmi olarak ölüm nedeni ve yeri olarak biliniyor. Ancak CIA belgeleri pek çok komplp teorisini beraberinden getiriyor. Bir de işin Adolf Hitler'in görüntülendiği iddia edilen fotoğraflar kısmı var.
BU FOTOĞRAFIN 1970'LERDE GÜNEY AMERİKA'DA ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Tarihin en kanlı liderlerinden birisi olan Adolf Hitler 1945 yılına gelindiğinde her şeyini kaybetmişti. II. Dünya Savaşı neticelenmek üzereydi. İşte burada Komplo teorisyenleri ortaya çıkıp çeşitli iddialarda bulundu. En ilgi çekeniyse Adolf Hitler'in Güney Amerika'ya kaçtığı yönündeydi. Peki bu iddia gerçek miydi? Kimi iddialara bunu doğrulasa da pek çok kanıt Hitler'in öldüğünü gösteriyor. Gelin tarih sayfalarını biraz karıştıralım.