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Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...

Tüm dünyayı kana bulayan, tarihin gördüğü en vahşi yapılanmalarından biri olan Naziler'e öncülük eden Adolf Hitler'in, 1945'teki ölümü bir yalan mıydı? Adolf Hitler, Güney Amerika'ya mı kaçtı? Belki de tarihin en çok merak edilen sorularından biridir Adolf Hitler'in akıbeti. 2.Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Nazi liderinin 30 Nisan 1945'te Berlin'deki yer altı sığınağı Führerbunker'de kendini vurarak intihar ettiği resmi olarak ölüm nedeni ve yeri olarak biliniyor. Ancak CIA belgeleri pek çok komplp teorisini beraberinden getiriyor. Bir de işin Adolf Hitler'in görüntülendiği iddia edilen fotoğraflar kısmı var.

20.05.2020 13:35 - Son Güncelleme: 20.05.2020 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





