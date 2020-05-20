RAMAZAN İMSAKİYE
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Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...

Tüm dünyayı kana bulayan, tarihin gördüğü en vahşi yapılanmalarından biri olan Naziler'e öncülük eden Adolf Hitler'in, 1945'teki ölümü bir yalan mıydı? Adolf Hitler, Güney Amerika'ya mı kaçtı? Belki de tarihin en çok merak edilen sorularından biridir Adolf Hitler'in akıbeti. 2.Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Nazi liderinin 30 Nisan 1945'te Berlin'deki yer altı sığınağı Führerbunker'de kendini vurarak intihar ettiği resmi olarak ölüm nedeni ve yeri olarak biliniyor. Ancak CIA belgeleri pek çok komplp teorisini beraberinden getiriyor. Bir de işin Adolf Hitler'in görüntülendiği iddia edilen fotoğraflar kısmı var.

20.05.2020 13:35 - Son Güncelleme: 20.05.2020 13:35
Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...

BU FOTOĞRAFIN 1970'LERDE GÜNEY AMERİKA'DA ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Tarihin en kanlı liderlerinden birisi olan Adolf Hitler 1945 yılına gelindiğinde her şeyini kaybetmişti. II. Dünya Savaşı neticelenmek üzereydi. İşte burada Komplo teorisyenleri ortaya çıkıp çeşitli iddialarda bulundu. En ilgi çekeniyse Adolf Hitler'in Güney Amerika'ya kaçtığı yönündeydi. Peki bu iddia gerçek miydi? Kimi iddialara bunu doğrulasa da pek çok kanıt Hitler'in öldüğünü gösteriyor. Gelin tarih sayfalarını biraz karıştıralım.

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Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...

talingrad Muharebesi sonrası Almanların geri çekilmesi başlamış, Kursk Muharebesi sonrası ise işler iyice çığırından çıkmıştı. 1944 Mayıs'ında Müttefikler Normandiya Çıkarması'nı da yapınca iki taraftan da Almanlar sıkışmaya başlamıştı. Doğuda Ruslar, batıda Amerika, İngiltere, Fransa…

Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...

Bu kapanda iyice sıkışan Adolf Hitler önce Doğu Prusya'daki karargahı Wolfsschanze (Kurt İni)'ni terk ederek. Berlin'e dönmüş ve savaşı oradan idare etmeye başlamıştı. Ancak burası da tehlikeli olmaya başlamış, Berlin'deki yer altı sığınağı olan Führerbunker (Liderin Sığınağı)'na taşınmıştı.

Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...

Hitler'in Ruslar gelmeden çok önce kaçtığını, yerine de dublörünü bıraktığı yönünde. Hitler'in yaşadığını söyleyenlerin en büyük dayanağı ise bu iddia.

Adolf Hitler kaçtı mı? Bu fotoğraflar kafaları karıştırdı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...

HİTLER'İN 1955 YILINDA HAYATTA OLDUĞUNUN KANITI YAYINLAMIŞTI

Hitler'le ilgili teorilere dair CIA'in yayınladığı bir belge kafaları karıştırdı.

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