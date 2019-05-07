IOS 13 hangi cihazlara gelecek? İşte Iphone'un fişini çektiği o modeller
Apple'ın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği IPhone ve IPad'lere taşıyacak. WWDC 2019 etkinliği kapsamında Haziran ayı başında ilk kez karşımıza çıkması beklenen IOS 13'ün planlanan tarihte bir değişiklik olmadığı taktirde en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların cihazlarına sunulması bekleniyor. Apple 2016'dan önce çıkan modellere IOS 13'ü desteklemeyecek.
Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.
Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.