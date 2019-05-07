Lezzetli tavuk göğsü nasıl yapılır?

Bu tatlı Türk mutfağına geçerken damak zevkine göre tatlıyı bağlamak için badem yerine nişasta, tatlandırmak içinse bal yerine şeker kullanılmıştır. Bazılarımız günümüzde üzerine antepfıstığı ve badem koysa da Saray mutfağında son dokunuş olarak tarçın tercih edilmiştir. Türk mutfağında tavuk göğsü çok sevildiğinden geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüş, bir de bu tatlıdan mutfak becerileri katılarak bir başka lezzet olan kazandibi ortaya çıkmıştır.