Lezzetli tavuk göğsü nasıl yapılır?
Tavuk göğsü zor değil aksine kolay bir tariftir. Hem pratik hazırlayabileceğiniz hem de lezzetli olan bir tavuk göğsü tarifini sizlerle paylaştık. Sevdikleriniz için güzel bir sunum yapabilirsiniz.
Tuğrul Şavkay'ın "Şefin Sofrası" adlı kitabında Romalı kitap yazarı Apicus'un tarifi şu şekilde aktarılmıştır: "Genç bir tavuk kesilir, haşlanır göğüs eti sıcakken didiklenir, bir yandan da tencerede süt kaynatılır. Didiklenen tavuk göğsü kaynayan süte katılır, tokmakla döve döve liflerin iyice açılması sağlanır. Kıvam arttırmak için yeterli miktarda dövülmüş badem eklenip karıştırılmaya devam edilir. İşlem tamamlandıktan sonra içine bir miktar bal ilave edilir." Uzun yıllar bu tarifi ile Avrupa'da da bilinen tavuk göğsü zaman içerisinde unutulmuştur.
Bu tatlı Türk mutfağına geçerken damak zevkine göre tatlıyı bağlamak için badem yerine nişasta, tatlandırmak içinse bal yerine şeker kullanılmıştır. Bazılarımız günümüzde üzerine antepfıstığı ve badem koysa da Saray mutfağında son dokunuş olarak tarçın tercih edilmiştir. Türk mutfağında tavuk göğsü çok sevildiğinden geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüş, bir de bu tatlıdan mutfak becerileri katılarak bir başka lezzet olan kazandibi ortaya çıkmıştır.