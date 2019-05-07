Yeşilçam klasiği Keloğlan'ın Fatma'sıydı hatırladınız mı? Son hali şaşırttı

Yeşilçam filmlerinde sık sık gördüğünüz bu kadını hatırladınız mı? Muhtemelen şimdiki halini de merak ediyorsunuz. Fatma Karanfil aslında hepimizin aşina olduğu ancak gençliğini pek hatırlamadığımız bir oyuncu. Bakın kimmiş.