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Yeşilçam klasiği Keloğlan'ın Fatma'sıydı hatırladınız mı? Son hali şaşırttı

Yeşilçam yıldızlarının yıllar sonraki halleriyle tanıyamıyoruz bile... İşte onlardan biri daha. Keloğlan filmi ile yıldızı parlayan Fatma Karanfil son dönemde yine ekranlarda sık sık gördüğümüz oyunculardan biri. Ancak eski halini pek hatırlamıyoruz . Keloğlan filmiyle yıldızı parlayan Fatma Karanfil'in son halini ve kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

07.05.2019 11:46 - Son Güncelleme: 07.05.2019 12:01
Yeşilçam klasiği Keloğlan'ın Fatma'sıydı hatırladınız mı? Son hali şaşırttı

Yeşilçam filmlerinde sık sık gördüğünüz bu kadını hatırladınız mı? Muhtemelen şimdiki halini de merak ediyorsunuz. Fatma Karanfil aslında hepimizin aşina olduğu ancak gençliğini pek hatırlamadığımız bir oyuncu. Bakın kimmiş.

Yeşilçam klasiği Keloğlan'ın Fatma'sıydı hatırladınız mı? Son hali şaşırttı

Metin Erksan'ın çektiği ünlü 'Şeytan' filminin yerli versiyonunun başrol oyuncusu küçük 'şeytan kız'

Yeşilçam klasiği Keloğlan'ın Fatma'sıydı hatırladınız mı? Son hali şaşırttı

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden "Şeytan"ın Yeşilçam uyarlamasında küçük oyuncuya yeşilçam'ın kapılarını açtı.

Yeşilçam klasiği Keloğlan'ın Fatma'sıydı hatırladınız mı? Son hali şaşırttı

Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı "şeytan" adlı film ile meşhur oldu.

Yeşilçam klasiği Keloğlan'ın Fatma'sıydı hatırladınız mı? Son hali şaşırttı

Ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.

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