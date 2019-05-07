Yeşilçam klasiği Keloğlan'ın Fatma'sıydı hatırladınız mı? Son hali şaşırttı
Yeşilçam yıldızlarının yıllar sonraki halleriyle tanıyamıyoruz bile... İşte onlardan biri daha. Keloğlan filmi ile yıldızı parlayan Fatma Karanfil son dönemde yine ekranlarda sık sık gördüğümüz oyunculardan biri. Ancak eski halini pek hatırlamıyoruz . Keloğlan filmiyle yıldızı parlayan Fatma Karanfil'in son halini ve kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.
07.05.2019 11:46
- Son Güncelleme: 07.05.2019 12:01
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