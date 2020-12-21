İşte dünyanın en zor mesleği! Ne iş yaptığına çok şaşıracaksınız

Birçoğumuz gün içinde yorgun düşer, bazen de yaptığımız işin zorluğundan yakınırız. Hatta bazen "dünyanın en zor mesleğinin" kendi mesleğimiz olduğunu düşündüğümüz bile olur. Fakat aslında dünyada öyle zor ve ilginç meslekler var ki inanması bile çok güç! İşte duyunca çok şaşıracağınız dünyanın en zor ve ilginç meslekleri...



İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ



Hindistan ve Bangladeş'te lifleri ip ve çuval yapımında kullanılan jüt bitkisini toplayan işçiler.