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Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ağızları açık bıraktı! Meğer herkesi böyle kandırmış...

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ağızları açık bıraktı! Meğer herkesi böyle kandırmış... Bear Grylls, 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Normal şartlar altında asla yapılamaz denilen şeyleri yapıyor, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesi dehşete düşüren şeyleri nasıl yapıyor? İşte kamera arkası görüntüleri...

20.12.2020 09:01 - Son Güncelleme: 20.12.2020 09:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





