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Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ağızları açık bıraktı! Meğer herkesi böyle kandırmış...

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ağızları açık bıraktı! Meğer herkesi böyle kandırmış... Bear Grylls, 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Normal şartlar altında asla yapılamaz denilen şeyleri yapıyor, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesi dehşete düşüren şeyleri nasıl yapıyor? İşte kamera arkası görüntüleri...

20.12.2020 09:01 - Son Güncelleme: 20.12.2020 09:04
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ağızları açık bıraktı! Meğer herkesi böyle kandırmış...

Ünlü maceracı, hayatta kalma uzmanı ve televizyon programcısı Bear Grylls vahşi doğada yaptıklarıyla sınırlarını zorluyor.

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Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ağızları açık bıraktı! Meğer herkesi böyle kandırmış...

İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren Bear Grylls Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ağızları açık bıraktı! Meğer herkesi böyle kandırmış...

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ağızları açık bıraktı! Meğer herkesi böyle kandırmış...

Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ağızları açık bıraktı! Meğer herkesi böyle kandırmış...

Normal şartlar altında asla ağzınıza alamayacağınız canlılarla besleniyor.

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