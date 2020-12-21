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Müslüman ülkelerin bayrakları hakkında şaşırtan detay! Bazılarında hilal...

2009 yılı Ekim ayında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir demografik çalışmada, dünyada yaklaşık 1.57 milyar Müslüman insan yaşamaktadır. Araştırmalara göre Müslümanların çoğunluğu Sunni, Müslümanların %10-13 arasında da Şii nüfusu bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanına ulaşan Müslüman ülkelerinden bayrakların ilginç gerçek, görenleri çok şaşırttı. Bazı Müslüman ülkelerin bayraklarında hilal bulunurken bazılarında bulunmuyor. İşte hilal sevgileri bayraklarına yansımış ülkeler...

21.12.2020 06:06 - Son Güncelleme:
Müslüman ülkelerin bayrakları hakkında şaşırtan detay! Bazılarında hilal...

MORİTANYA

Moritanya, Afrikanın kuzeybatısında yer alır. Senegal, Mali, Cezayir ve Batı Sahra ile komşudur. Yüzölçümü bakımından Mısır ile yaklaşık olarak aynı büyüklüktedir. Topraklarının çok az bir bölümü tarıma elverişlidir.

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Müslüman ülkelerin bayrakları hakkında şaşırtan detay! Bazılarında hilal...

ÖZBEKİSTAN

SSCB'den ayrılan Türk devletlerinden biridir. Özbekçe konuşulur. Yedi bağımsız Türk devletinden biridir. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan ile komşudur. Denize kıyısı yoktur. Altın, pamuk, doğalgaz, uranyum temel üretim kalemlerini oluşturur.

Müslüman ülkelerin bayrakları hakkında şaşırtan detay! Bazılarında hilal...

TÜRKMENİSTAN

Özbekistan'ın güneybatı komşusu olan Türkmenistan da SSCB'den bağımsızlığını kazanmıştır ve Yedi bağımsız Türk devletinden biridir (Diğerleri Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye). Türkmence konuşulan ülkede, bir çok alanda devlet tekeli vardır.

Müslüman ülkelerin bayrakları hakkında şaşırtan detay! Bazılarında hilal...

TUNUS

Tunus, Akdeniz'e kıyısı olan Kuzey Afrika ülkelerinden biridir. Mağrip bölgesinin en küçük ülkesidir. Cezayir ve Libya ile komşudur. Güney bölümü Büyük Sahra Çölüne dahildir. Kıyılarından Avrupa kıyılarına uzaklığı sadece 140 kilometredir.

Müslüman ülkelerin bayrakları hakkında şaşırtan detay! Bazılarında hilal...

SİNGAPUR

Singapur, Malay Yarımadasının güney ucunda, ekvatorun hemen kuzeyinde yer alan bir ada devletidir. Monako gibi sadece bir şehir üzerine kurulu olduğundan, şehir devleti olarak tanımlanır. Ülkenin sosyoekonomik düzeyi çok yüksektir. Ekonomisi endüstri ve ticarete dayalıdır.

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