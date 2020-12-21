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Müslüman ülkelerin bayrakları hakkında şaşırtan detay! Bazılarında hilal...

2009 yılı Ekim ayında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir demografik çalışmada, dünyada yaklaşık 1.57 milyar Müslüman insan yaşamaktadır. Araştırmalara göre Müslümanların çoğunluğu Sunni, Müslümanların %10-13 arasında da Şii nüfusu bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanına ulaşan Müslüman ülkelerinden bayrakların ilginç gerçek, görenleri çok şaşırttı. Bazı Müslüman ülkelerin bayraklarında hilal bulunurken bazılarında bulunmuyor. İşte hilal sevgileri bayraklarına yansımış ülkeler...

21.12.2020 06:06 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





