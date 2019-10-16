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İşte dünyanın en zor mesleği! Ne iş yaptığına çok şaşıracaksınız

Birçok insan mesleğinin zorluğundan ve yoruculuğundan yakınır. Kimileri için yaptığı meslek sıkıcı iken kimileri için ise aşırı tempoludur. Fakat dünyada öyle ilginç ve öyle zor meslekler var ki, diğerleriyle mukayese edilebilir bile değil. İşte "görmeden inanmam" diyeceğiniz, dünyanın en zor ve en ilginç meslekleri...

16.10.2019 08:59 - Son Güncelleme: 16.10.2019 09:00
İşte dünyanın en zor mesleği! Ne iş yaptığına çok şaşıracaksınız

Birçoğumuz gün içinde yorgun düşer, bazen de yaptığımız işin zorluğundan yakınırız. Hatta bazen "dünyanın en zor mesleğinin" kendi mesleğimiz olduğunu düşündüğümüz bile olur. Fakat aslında dünyada öyle zor ve ilginç meslekler var ki inanması bile çok güç! İşte duyunca çok şaşıracağınız dünyanın en zor ve ilginç meslekleri...

İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ

Hindistan ve Bangladeş'te lifleri ip ve çuval yapımında kullanılan jüt bitkisini toplayan işçiler.

İşte dünyanın en zor mesleği! Ne iş yaptığına çok şaşıracaksınız

Ayrıca, Bangladeş, doğal jüt lifinin en büyük ikinci üreticisidir.

İşte dünyanın en zor mesleği! Ne iş yaptığına çok şaşıracaksınız
İşte dünyanın en zor mesleği! Ne iş yaptığına çok şaşıracaksınız
İşte dünyanın en zor mesleği! Ne iş yaptığına çok şaşıracaksınız
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