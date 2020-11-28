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İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı! Tam 256 yaşında, 23 evlilik, 200'den fazla çocuk...

Bir efsane ya da hayali bir masal değil! İşte tam 256 yaşına kadar yaşayan o insan. Çinli Li Ching Yuen isimli adam 256 yaşında bir efsane olarak hayatını kaybetti. İnsanlar hala bu kişinin nasıl bu kadar çok yaşadığını merak ediyor. O ise sırrının 'köpek, güvercin, kaplumbağa' üçlüsü olduğunu söylüyor. 1930 tarihli New York Times makalesinde, Chengdu Üniversitesi profesörü 'Wu Chung-chieh', Li Ching-Yuen'i 1827 yılında 150'nci doğum gününde tebrik eden Çin İmparatorluğu hükümeti kayıtlarında keşfetti.

28.11.2020 06:07 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





