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Cep telefonlarımıza gelen izinsiz mesajlar 1 Aralık'ta sona erecek

1 Aralık 2020 tarihinden itibaren firmalar reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz/izinsiz olarak tüketiciye gönderemeyecek. Bu tarihten itibaren tüm kuruluşlar sahip oldukları dataları İleti Yönetimi Sistemi'ne (İYS) yüklemek ve izinlerini onaylatmak zorundalar. Tüketici, sisteme girerek kendisine gelebilecek mail ve telefon mesajlarının izinlerini denetleyebilecek.

27.11.2020 09:28 - Son Güncelleme: 27.11.2020 09:28
Cep telefonlarımıza gelen izinsiz mesajlar 1 Aralık'ta sona erecek

Evde geçirilen süreyi arttıran pandemi döneminde işletmelerin tüketicilere gönderdiği e-posta ve mobil iletişim sayıları da arttı.

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Cep telefonlarımıza gelen izinsiz mesajlar 1 Aralık'ta sona erecek

Bu artışın, e-postada ortalama yüzde 35, mobil iletişimde yüzde 70'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Cep telefonlarımıza gelen izinsiz mesajlar 1 Aralık'ta sona erecek

Bu tanıtım mesajları taciz boyutuna geldiğinde ise Kişisel Verileri Koruma Kanunu devreye giriyor.

Cep telefonlarımıza gelen izinsiz mesajlar 1 Aralık'ta sona erecek

Tüketici onayı olmadan gönderilen mesajlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'na ulaşan şikayetlerin artması üzerine oluşturulan İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Aralık tarihinde yürürlüğe giriyor.

Cep telefonlarımıza gelen izinsiz mesajlar 1 Aralık'ta sona erecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında kurulan İYS'ye firmalar, veri bankalarında bulunan tüm şahsi verileri (telefon numarası, e-posta adresi vs.) İYS'ye yükleyip, onaylatmak zorunda.

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