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Cep telefonlarımıza gelen izinsiz mesajlar 1 Aralık'ta sona erecek

1 Aralık 2020 tarihinden itibaren firmalar reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz/izinsiz olarak tüketiciye gönderemeyecek. Bu tarihten itibaren tüm kuruluşlar sahip oldukları dataları İleti Yönetimi Sistemi'ne (İYS) yüklemek ve izinlerini onaylatmak zorundalar. Tüketici, sisteme girerek kendisine gelebilecek mail ve telefon mesajlarının izinlerini denetleyebilecek.

27.11.2020 09:28 - Son Güncelleme: 27.11.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





