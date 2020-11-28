Haberler Galeri Yaşam Norveçli mühendisin hayatı işte böyle değişti! Her şeyi bıraktı ardından kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...

Norveçli mühendisin hayatı işte böyle değişti! Her şeyi bıraktı ardından kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...

Teknoloji her ne kadar ilerlese ve gelişse de dünyanın bir yerlerinde yaşam şekilleri hala aynı kalıyor. Bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Norveçli mühendis Audun Amundsen 24 yaşındayken hayatında köklü bir değişiklik yaptı ve sıra dışı bir karar vererek Endonezya'nın batısındaki Mentawai kabilesiyle birlikte yaşamaya başladı. Bakın sonrasında neler oluyor...

28.11.2020 06:11 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





