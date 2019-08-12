İşte dünyada en çok konuşulan diller! Türkçe kaçıncı sırada?

Milyonların merak ettiği liste açıklandı. Birincinin Çince olduğu listede Türkçe üst sıralarda bulunuyor. Nüfusu itibariyle Çince dünyanın en çok konuşulan dili konumunda. Türkçe, en çok konuşulan diller arasında oldukça iddialı bir noktada. İşte dünyada en çok konuşulan dilleri sıralaması...Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin'in dışında Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Çince'nin dünyada en çok konuşulan diller arasında ilk sırada yer aldığı belirlendi. Türk dili tarihi ise çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimeler şeklinde bilinen ilk örneklerine rastlanan, coğrafya olarak Moğolistan ve Çin içlerinden Avrupa'nın ortalarına, Sibirya'dan Hindistan ve Kuzey Afrika sahasına kadar yayılmış olan Türk dilinin tarihidir.

12.08.2019 13:48 - Son Güncelleme: 12.08.2019 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





