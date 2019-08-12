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İşte dünyada en çok konuşulan diller! Türkçe kaçıncı sırada?

Milyonların merak ettiği liste açıklandı. Birincinin Çince olduğu listede Türkçe üst sıralarda bulunuyor. Nüfusu itibariyle Çince dünyanın en çok konuşulan dili konumunda. Türkçe, en çok konuşulan diller arasında oldukça iddialı bir noktada. İşte dünyada en çok konuşulan dilleri sıralaması...Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin'in dışında Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Çince'nin dünyada en çok konuşulan diller arasında ilk sırada yer aldığı belirlendi. Türk dili tarihi ise çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimeler şeklinde bilinen ilk örneklerine rastlanan, coğrafya olarak Moğolistan ve Çin içlerinden Avrupa'nın ortalarına, Sibirya'dan Hindistan ve Kuzey Afrika sahasına kadar yayılmış olan Türk dilinin tarihidir.

12.08.2019 13:48 - Son Güncelleme: 12.08.2019 13:59
Dünyada en çok konuşulan diller hangileri? Türkçe, dünyada en çok konuşulan diller arasında kaçıncı sırada?

Türk dili tarihi, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimeler şeklinde bilinen ilk örneklerine rastlanan, coğrafya olarak Moğolistan ve Çin içlerinden Avrupa'nın ortalarına, Sibirya'dan Hindistan ve Kuzey Afrika sahasına kadar yayılmış olan Türk dilinin tarihidir.

Dünyada en çok konuşulan diller hangileri? Türkçe, dünyada en çok konuşulan diller arasında kaçıncı sırada?

İşte herkesin merak ettiği o sıralama...

Dünyada en çok konuşulan diller hangileri? Türkçe, dünyada en çok konuşulan diller arasında kaçıncı sırada?

Çince dünyada en çok konuşulan dillerin arasında ilk sırada yer alıyor...

Dünyada en çok konuşulan diller hangileri? Türkçe, dünyada en çok konuşulan diller arasında kaçıncı sırada?

Çince'yi dünyada toplam 1.300.000.000 insan konuşuyor.

Dünyada en çok konuşulan diller hangileri? Türkçe, dünyada en çok konuşulan diller arasında kaçıncı sırada?

Dünya dili olarak bildiğimiz İngilizce ise en çok konuşulan dillerin arasında 2. sırayı alıyor. İngilizce en çok konuşulan dil olmasada en yaygın dil olma özelliğini taşımaktadır.

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