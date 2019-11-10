GaleriYaşam

İşte baharatları aroması bozulmadan saklamanın yolları!

Türk mutfağının vazgeçilmesi olan baharatlar uzun vadede kullanılan, çabucak tüketilmeyen ürünler arasında yer alıyor. Haliyle bozulmadan saklamak da epey zor oluyor. Bazı yöntemlerle baharatların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte baharatları aroması bozulmadan uzun bir süre saklamanın püf noktaları...

10.11.2019 08:18 - Son Güncelleme: 10.11.2019 08:18
İşte baharatları aroması bozulmadan saklamanın yolları!

Hava geçirmeyen saklama kapları: Baharatların hava ile temas etmeleri çabucak bozulmalarına neden olur. Hava geçirmeyen baharatlıklarla, baharatlarınızın uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

İşte baharatları aroması bozulmadan saklamanın yolları!

Işıktan ve ısıdan uzak tutmak: Baharatlar nemli ve sıcak ortamlarda çabucak bozulur. Bu nedenle baharatlarınızı kapalı ve serin ortamlarda muhafaza etmenizde yarar var. Örneğin, yemek yaparken baharatlarınızı ocağa yakın tutmamalı, işiniz bittiğinde hemen yerine kaldırmalısınız. Çünkü ocaktaki sıcaklık baharatların bozulmasına neden olabilir. Buzdolabı baharatları muhafaza etmek için en uygun ortamlardan biridir.

İşte baharatları aroması bozulmadan saklamanın yolları!

Cam kavanoz tercih etmeyin: Işık baharatların düşmanı olduğundan ve cam kavanozlar da ışık aldığından, ışık geçirmeyen seramik saklama kaplarını veya kavanozları tercih etmeniz, baharatlarınızın daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

İşte baharatları aroması bozulmadan saklamanın yolları!

Taze ot veya baharatları derin dondurucuda saklayın: Baharatları kurutmadan, taze halleriyle kullanmayı seviyorsanız kullanım sürelerini uzatmak için derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Böylelikle baharatlarınızı uzunca bir süre hiç bozulmadan kullanabilirsiniz.

İşte baharatları aroması bozulmadan saklamanın yolları!

Kilitli poşetleri de tercih edebilirsiniz: Derin dondurucuda saklamak istemiyorsanız taze ot halindeki baharatlarınızı kilitli poşetlerde de saklayabileceğinizi unutmayın. Böylelikle hava almayacak ve uzunca bir süre taze kalacaktır. Kilitli poşetlerinizi ışıktan ve ısıdan uzak tutmayı da unutmayın.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı A101'de perşembe indirimleri belli oldu! 14 Kasım 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı
A101'de perşembe indirimleri belli oldu! 14 Kasım 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı