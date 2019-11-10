İşte baharatları aroması bozulmadan saklamanın yolları!
Türk mutfağının vazgeçilmesi olan baharatlar uzun vadede kullanılan, çabucak tüketilmeyen ürünler arasında yer alıyor. Haliyle bozulmadan saklamak da epey zor oluyor. Bazı yöntemlerle baharatların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte baharatları aroması bozulmadan uzun bir süre saklamanın püf noktaları...
10.11.2019 08:18
- Son Güncelleme: 10.11.2019 08:18
Işıktan ve ısıdan uzak tutmak: Baharatlar nemli ve sıcak ortamlarda çabucak bozulur. Bu nedenle baharatlarınızı kapalı ve serin ortamlarda muhafaza etmenizde yarar var. Örneğin, yemek yaparken baharatlarınızı ocağa yakın tutmamalı, işiniz bittiğinde hemen yerine kaldırmalısınız. Çünkü ocaktaki sıcaklık baharatların bozulmasına neden olabilir. Buzdolabı baharatları muhafaza etmek için en uygun ortamlardan biridir.
Kilitli poşetleri de tercih edebilirsiniz: Derin dondurucuda saklamak istemiyorsanız taze ot halindeki baharatlarınızı kilitli poşetlerde de saklayabileceğinizi unutmayın. Böylelikle hava almayacak ve uzunca bir süre taze kalacaktır. Kilitli poşetlerinizi ışıktan ve ısıdan uzak tutmayı da unutmayın.
DİĞER GALERİLER