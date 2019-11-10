İşte baharatları aroması bozulmadan saklamanın yolları!

Işıktan ve ısıdan uzak tutmak: Baharatlar nemli ve sıcak ortamlarda çabucak bozulur. Bu nedenle baharatlarınızı kapalı ve serin ortamlarda muhafaza etmenizde yarar var. Örneğin, yemek yaparken baharatlarınızı ocağa yakın tutmamalı, işiniz bittiğinde hemen yerine kaldırmalısınız. Çünkü ocaktaki sıcaklık baharatların bozulmasına neden olabilir. Buzdolabı baharatları muhafaza etmek için en uygun ortamlardan biridir.