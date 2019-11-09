A101'de perşembe indirimleri belli oldu! 14 Kasım 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı
14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'in perşembe günü indirimleri arasında Samsung 43RU7090 43" Ultra HD 4K Smart TV dikkat çekiyor. Öte yandan teknoloji ürünlerinin yanı sıra tekstil ve gıda ürünleri de indirim kataloğunda yer buldu. Peki, A101'de perşembe günü indirimleri neler? 14 Kasım'da A101 müşterilerini neler bekleyecek? İşte 14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu...
09.11.2019 17:34
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