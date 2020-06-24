İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bağlantı yolu rezilliği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok

Bir esnaf, "Her gün buradan geçiyoruz. Seçimlerden önce başladı bu yol. Bitmek üzere, bir senede şuradan buraya kadar geldiler. Burası bitse hem trafik rahatlar hem de Ümraniye için daha güzel olur. Trafiğin nasıl olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar gidiyor 10 kilometre falan geliyor otobana giriyor. Trafik oluşuyor. Açılmasını bekliyoruz" dedi..