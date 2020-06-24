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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bağlantı yolu rezilliği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok

Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 1 yıldır tamamlanamayan TEM Bağlantı Yolu'nun inşaat çalışmaları hala sürüyor. Vatandaşlar, "İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok" diyerek İBB'ye isyan etti..

24.06.2020 16:55 - Son Güncelleme: 24.06.2020 16:55
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bağlantı yolu rezilliği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok

TEM Otoyolu'na ulaşmak isteyen sürücüler, kilometrelerce uzayan trafikte bekliyor. Vatandaşların çalışmaların çok yavaş ilerlediğinden şikayet ettiği yol ve oluşan trafik havadan görüntülendi..

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bağlantı yolu rezilliği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok

Bir esnaf, "Her gün buradan geçiyoruz. Seçimlerden önce başladı bu yol. Bitmek üzere, bir senede şuradan buraya kadar geldiler. Burası bitse hem trafik rahatlar hem de Ümraniye için daha güzel olur. Trafiğin nasıl olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar gidiyor 10 kilometre falan geliyor otobana giriyor. Trafik oluşuyor. Açılmasını bekliyoruz" dedi..

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bağlantı yolu rezilliği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok

Bir başka vatandaş ise, "Şurada hazır açılmış yer yapılmıyor. İnsanlık için şurayı açsan fena mı olur kardeşim. Sana bir dua eden olur en azından işin rast gider. Ben 40 sene kamyonculuk yaptım. 20 ton yükün altında anam dinim ağlıyordu. Şuradan çıkıyorsun Tepeüstü'nden 6 kilometre şu köprünün altına geliyorsun. Şuradan da 50-100 metre sonra otobana karışıyorsun. İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok" diye konuştu..

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bağlantı yolu rezilliği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok

Trafikte bulunan bir sürücü, "Biz burada esnafız. Gerçekten bu yolun açılması lazım. Baksanıza şu trafiğin çilesini görüyorsunuz zaten. İşte yoruluyoruz bir de eve gitmek için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu..

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bağlantı yolu rezilliği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok
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