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'İki yüzlü' insanın hikayesi kan dondurdu! Herkes korkup kaçıyordu...

'İki yüzlü insan' tabirini daha çok mecaz anlamı ile kullanırız ama bu sefer durum farklı. Bu kez gerçek anlamı ile göreceksiniz. Eden Edward Mordake, gerçekten iki yüzlü bir insan olarak doğdu. Hayatı hakkında çok fazla bilgi olmasa da yaşadıkları ve sonu kan donduran cinsten... İşte 'İki yüzlü insan' hakkındaki çarpıcı bilgiler...

24.06.2020 23:58 - Son Güncelleme: 24.06.2020 23:59
'İki yüzlü' insanın hikayesi kan dondurdu! Herkes korkup kaçıyordu...

Kimilerinin soylu kimilerinin ise sıradan bir köylü olarak lanse ettiği Edward Mordake'nin 19 yy'da İngiltere'de yaşadığı söyleniyor. Onu diğer insanlardan ayıran şey ise "İki yüzlü olmasıydı". Bu iki yüzlülük karakteristik bir sorun değildi üstelik. Edward'ın gerçekten önde ve arkada olmak üzere iki adet yüzü vardı.

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'İki yüzlü' insanın hikayesi kan dondurdu! Herkes korkup kaçıyordu...

Kafasının arkasında bulunan bu yüzü ise ön yüzünün aynısı olup sadece onun daha küçük hali olarak görünüyordu. Çocukken insanların korktuğunu ve arkadaşlarının bu yüzden onun yanına yaklaşmadıklarının farkında olmayan Edward büyüdükçe yavaş yavaş bunun farkına vardı.

'İki yüzlü' insanın hikayesi kan dondurdu! Herkes korkup kaçıyordu...

Ensesindeki yüzü daha ürkütücü kılan şey ise Edward gülerken ağlaması ve ağlarken de gülmesiydi. Gündüzleri hep asık suratlı olan bu yüz, geceleri ise bir yılan gibi tıslayarak Edward'a korkutucu şeyler anlatıyordu.

'İki yüzlü' insanın hikayesi kan dondurdu! Herkes korkup kaçıyordu...

Tedavi olmak için doktorların kapısında yatan Edward'ı ise lanetli olduğunu düşündükleri için hiçbir doktor muayene etmeye yanaşmadı. Bu da Edward'ın toplumdan iyice dışlanmasına sebep oldu.

'İki yüzlü' insanın hikayesi kan dondurdu! Herkes korkup kaçıyordu...

Öteki yüzüne daha fazla dayanamayan Edward, 23 yaşındayken kendini asarak intihar etti. Gerisinde ise sanatçılara ve senaristlere ilham olacak bir hikaye bıraktı.

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