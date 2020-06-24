'İki yüzlü' insanın hikayesi kan dondurdu! Herkes korkup kaçıyordu...
'İki yüzlü insan' tabirini daha çok mecaz anlamı ile kullanırız ama bu sefer durum farklı. Bu kez gerçek anlamı ile göreceksiniz. Eden Edward Mordake, gerçekten iki yüzlü bir insan olarak doğdu. Hayatı hakkında çok fazla bilgi olmasa da yaşadıkları ve sonu kan donduran cinsten... İşte 'İki yüzlü insan' hakkındaki çarpıcı bilgiler...
24.06.2020 23:58
- Son Güncelleme: 24.06.2020 23:59
Kimilerinin soylu kimilerinin ise sıradan bir köylü olarak lanse ettiği Edward Mordake'nin 19 yy'da İngiltere'de yaşadığı söyleniyor. Onu diğer insanlardan ayıran şey ise "İki yüzlü olmasıydı". Bu iki yüzlülük karakteristik bir sorun değildi üstelik. Edward'ın gerçekten önde ve arkada olmak üzere iki adet yüzü vardı.
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