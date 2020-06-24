Bursa'da sel felaketinin bilançosu ortaya çıktı: 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, görevi bulunan kurum ve kuruluşlar çalışmalarına devam etmekte olup, Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve STK'lar tarafından mahalle sakinlerimize ve bölgede çalışan personellerimize 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu olay yeri ve çevresinde, 6 asayiş, 6 trafik, 2 JÖH ekibi olmak üzere toplam 62 jandarma personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir.