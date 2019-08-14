80'ler ve 90'ların unutulmayanları! Türkiye'de bir kuşak bunları hatırlıyor
Türkiye'de bir kuşak bu videoyu çok iyi hatırlatıyor. 80'lerin sonunda halkı fiş alma alışkanlığına yönlendirme amaçlı yapılan, Ali Atik ve Ayşegül Atik çiftinin oynadığı dönemin 'kamu spotu' sık sık TRT'de ekrana geliyordu. "Ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi..." repliği hala akıllarda... Peki, 80'lerden, 90'lardan başka neler hala akıllarımızda…
ÖNCE ALIŞVERİŞ, SONRA FİŞ...
Türkiye'de bir kuşak bu videoyu çok iyi hatırlatıyor. 80'lerin sonunda halkı fiş alma alışkanlığına yönlendirme amaçlı yapılan, Ali Atik ve Ayşegül Atik çiftinin oynadığı dönemin 'kamu spotu' sık sık TRT'de ekrana geliyordu.
"Ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi..." repliği hala akıllarda... Peki, 80'lerden, 90'lardan başka neler hala akıllarımızda…
'KAFA AYARI'
Commodore 64 bir dönemin efsanesiydi. 1982'de tanıldı, 1994'e kadar yaklaşık 17 milyon cihaz satıldı. Ancak oyunu çalıştırabilmek için dönemin çocukları saatçi tornavidasıyla 'kafa ayarı' yapardı. Teybin, kasedi okuması, istenen oyunun açılması için tornavidayla yapılan ayar 'kafa ayarı' olarak 80'lere damgasını vurdu.