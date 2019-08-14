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80'ler ve 90'ların unutulmayanları! Türkiye'de bir kuşak bunları hatırlıyor

Türkiye'de bir kuşak bu videoyu çok iyi hatırlatıyor. 80'lerin sonunda halkı fiş alma alışkanlığına yönlendirme amaçlı yapılan, Ali Atik ve Ayşegül Atik çiftinin oynadığı dönemin 'kamu spotu' sık sık TRT'de ekrana geliyordu. "Ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi..." repliği hala akıllarda... Peki, 80'lerden, 90'lardan başka neler hala akıllarımızda…

14.08.2019 15:33 - Son Güncelleme: 14.08.2019 15:35
80'ler ve 90'ların unutulmayanları! Türkiye'de bir kuşak bunları hatırlıyor

ÖNCE ALIŞVERİŞ, SONRA FİŞ...

Türkiye'de bir kuşak bu videoyu çok iyi hatırlatıyor. 80'lerin sonunda halkı fiş alma alışkanlığına yönlendirme amaçlı yapılan, Ali Atik ve Ayşegül Atik çiftinin oynadığı dönemin 'kamu spotu' sık sık TRT'de ekrana geliyordu.

"Ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi..." repliği hala akıllarda... Peki, 80'lerden, 90'lardan başka neler hala akıllarımızda…

80'ler ve 90'ların unutulmayanları! Türkiye'de bir kuşak bunları hatırlıyor

'KAFA AYARI'

Commodore 64 bir dönemin efsanesiydi. 1982'de tanıldı, 1994'e kadar yaklaşık 17 milyon cihaz satıldı. Ancak oyunu çalıştırabilmek için dönemin çocukları saatçi tornavidasıyla 'kafa ayarı' yapardı. Teybin, kasedi okuması, istenen oyunun açılması için tornavidayla yapılan ayar 'kafa ayarı' olarak 80'lere damgasını vurdu.

80'ler ve 90'ların unutulmayanları! Türkiye'de bir kuşak bunları hatırlıyor

UYKUDAN ÖNCE

'Uykudan önce' TRT'de merhum Adile Naşit'in sunumuyla 1980'li yıllara damgasını vuran çocuk programıydı. Adile Naşit ile sevilen program, Türk televizyon tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olarak yerini almıştı.

80'ler ve 90'ların unutulmayanları! Türkiye'de bir kuşak bunları hatırlıyor

'YAKARİ'

Bir dönemin çocukları onu çok sevdi. Yakari adlı Kızılderili bir çocuğun maceralarını anlatan Yakari 1980lerin sonunda Türkiye'de ekranlara gelmişti.

80'ler ve 90'ların unutulmayanları! Türkiye'de bir kuşak bunları hatırlıyor

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