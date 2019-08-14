80'ler ve 90'ların unutulmayanları! Türkiye'de bir kuşak bunları hatırlıyor

'KAFA AYARI'

Commodore 64 bir dönemin efsanesiydi. 1982'de tanıldı, 1994'e kadar yaklaşık 17 milyon cihaz satıldı. Ancak oyunu çalıştırabilmek için dönemin çocukları saatçi tornavidasıyla 'kafa ayarı' yapardı. Teybin, kasedi okuması, istenen oyunun açılması için tornavidayla yapılan ayar 'kafa ayarı' olarak 80'lere damgasını vurdu.